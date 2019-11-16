Москва, , 22:53 — REGNUM Альберта Ферретти, известная 69-летняя модельер и соосновательница компании Aeffe, которой принадлежит марка Moschino, поделилась своими творческими планами и детскими воспоминаниями. Об этом сообщает Vogue Russia.

Альберта рассказала о новой коллекции, обращающей внимание на проблему экологии с помощью запоминающихся слоганов на вещах: «Наши капсулы подразумевают вдохновляющие слоганы. Сейчас они только на английском языке, но мы уже несколько месяцев думаем, чтобы ввести надписи и на языках наших клиентов из разных стран, например, на русском и китайском».

С особой теплотой дизайнер вспоминает свое детство в итальянском регионе Эмилия-Романья. В настоящее время и дом, и фабрика Альбреты находятся в городе Каттолика, недалеко от мест её юности.