Нью-Йорк, США, , 22:50 — REGNUM Директор нью-йоркского Музея современного искусства MoMA Гленн Лоури занял первую строчку в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей в мире искусства по версии журнала ArtReview. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Список топ-100 2019 года, составленный для журнала ArtReview интернациональной группой из 30 художников, кураторов и арт-критиков, имена которых не разглашаются, продемонстрировал новый взгляд на то, кто ныне правит миром искусства.

Художники в этом году добрались до 2-го места в списке — его заняла Нан Голдин, фотограф, развернувшая кампанию против производителей «Оксиконтина» — семьи меценатов Саклер и призывающая музеи отказаться от их пожертвований.