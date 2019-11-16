Санкт-Петербург, , 22:59 — REGNUM На итоговом заседании VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Главном штабе Государственного Эрмитажа в субботу, 16 ноября, состоялась торжественная церемония награждения работников культуры премией имени Анатолия Луначарского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С приветственным словом перед собравшимися выступил министр культуры России Владимир Мединский. Он отметил, что с каждым годом форум набирает количественные и качественные показатели. Однако, именно качество соглашений, дискуссий и контактов — является основной целью мероприятия, так как количественные задачи давно отошли на второй план.

Переходя к церемонии вручения наград лауреатам премии имени Луначаоского, глава ведомства подчеркнул, что «у нас немало наград — высоких государственных, почетных общественных — для творцов, деятелей культуры, тех, кто созидает искусство и создает нашу культуру. При этом на втором плане остаются простые люди, остаются работники культуры».

Победителей 2019 года награждали председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, главный куратор нового музея V&A East Кэтрин Инс (Великобритания), дизайнер костюмов Луиза Фланаган (Великобритания), директор Словенского книжного агентства Рената Замида (Словения), генеральный и артистический директор Международного фестиваля в Бергене Андрес Бейер (Норвегия), директор Римской консерватории Санта-Чечилия в Риме Роберто Джулиани (Италия), а также другие гости и участники Форума.

Напомним, премия имени Анатолия Луначарского учреждена Дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2015 году для поощрения работников культуры. Она присуждается лучшим представителям нетворческих профессий, работающим в учреждениях культуры России. Имя первого наркома просвещения Анатолия Луначарского подчеркивает главную цель Премии — уделить внимание рядовым труженикам сферы культуры.