Москва, , 22:47 — REGNUM Состоялась премьера клипа Лева Лещенко на свою знаменитую песню «Соловьиная роща». Как заявляют создатели ролика, популярная песня исполнителя, которая стала его визитной карточка, спустя 40 лет прозвучала по-новому.

По информации российского новостного агентства InterMedia, съемки проходили в Костромской области, на берегу Волги. За производство картины отвечала компания «Авокадо Пикчерс».

«В век потребления, денег, деградирующий нравственности и эпатажа маэстро вместе с командой решили обратить внимание людей на вечные ценности, выше которых не должно быть ничего: любовь, дружбу, гармонию с природой и самим собой», — говорится в описании к ролику.