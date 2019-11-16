Милан, Италия, , 22:40 — REGNUM Модный дом Prada запустил флористический проект и снял по этому поводу необычную рекламную кампанию. Об этом сообщает Buro 24/7.

На новых снимках модели позируют с букетами цветов, которые завернуты в фотографии со съемок этой же рекламы! Над работой трудились сразу двое фотографов: японец Кэидзо Китадзиму и Дрю Викерса из Нью-Йорка.

Все это стало лишь предвестником масштабного проекта для флористов из Москвы, Милана, Парижа, Шанхая, Токио и Нью-Йорка. Также на сайте бренда создадут страницу, предназначенную для фотографий поклонников с уникальными букетами от Prada.