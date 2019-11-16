Москва, , 22:34 — REGNUM Галерея InGallery представила персональную выставку Авроры Лоттон «Zero» в пространстве CUBE.Moscow. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал художницы.

По мнению искусствоведов, высказанных в релизе, выставка Авроры Лоттон «Zero» предлагает переосмыслить феминистскую критику посредством авторской теологии образа: перемены взаимодействия с объектом как объектом, и восприятие объекта как пути.

Арт-критик, постоянный автор Spectate, Илья Дейкун: «Лишенные объема фигуры становятся пейзажем: чувственные сколы превращаются в ландшафт духа, как никогда фундированный в телесном.»

Выставка продлится до 8 декабря 2019 года.