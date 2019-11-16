Санкт-Петербург, , 22:32 — REGNUM С 17 ноября в Государственном Эрмитаже начнет работа выставка «Сандро Боттичелли. «Мадонна делла Лоджиа». Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал музея.

Выставка является частью серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже», организованная в рамках VIII Санкт — Петербургского международного культурного форума. Показ картины является частью выставочного проекта, проходящего под патронатом и при поддержке Посольства Италии в Москве, организованного Галереями Уффици.

В эрмитажной коллекции хранятся две работы позднего периода Сандро Боттичелли — «Святой Иероним» и «Святой Доминик». Картина Сандро «Мадонна в лоджии» принадлежит к числу его наиболее ранних произведений. Как отмечают искусствоведы, Боттичелли следует византийскому иконографическому типу, известному как «Богоматерь Элеуса» — «Умиление». И не случайно — это самый эмоциональный и интимный тип изображения Мадонны из всех существующих.

Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.