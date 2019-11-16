Москва, , 22:22 — REGNUM Состоялся релиз нового альбома участника дуэта «Miyagi & Эндшпиль». Сослан Бурнацев, который более известен как Эндшпиль, в рамках своего сольного проекта Andy Panda, выпустил пластинку, которая получила название «King Kong».

Сообщается, что она включает в себя восемь новых треков.

По информации российского новостного агентства InterMedia, помимо сольных композиций в пластинку вошли и фиты с отечественными музыкантами.

Среди них совместная песня с Miyagi, TumaniYO, Змеем из «Касты» и участником хип-хоп коллектива ОУ74 Pastor Napas.