Москва, , 22:14 — REGNUM Anna Nova Gallery открыла персональную выставку Анастасии Потемкиной «Marchantia polymorpha при максимальном приближении» в Москве. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Новый проект художницы продолжает исследование, начатое ей еще в Лаборатории Городской Фауны. Она снова обращается к царству растений и показывает, каким образом возможно существование нового, не антропоцентричного мира. В названии проекта упоминается Marchantia polymorpha, мох, изображение которого стало основой для огромных полуабстрактных фотообоев.

Анастасия Потемкина: «Как художника меня интересуют маргинализированные сообщества. Сначала я рассматривала маргинальные группы в человеческой среде, теперь я нахожу их среди других биологических видов. Создание межвидового языка направлено на то, чтобы включить маргиналов в коммуникацию, и взаимодействие между ними происходило не в рамках антропоцентрической системы, а на более демократическом уровне, то есть чтобы в общении участвовали представители разных биологических царств».

Выставка продлится до 18 января 2020 года.