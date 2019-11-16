Нью-Йорк, США, , 22:10 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FX объявило о том, что к актерскому составу третьего сезона сериала «Американская история преступлений» присоединился обладатель премий Гильдии актеров и «Золотой Глобус» Клайв Оуэн, получивший признание благодаря «Город грехов», «Не пойман — не вор», «Идентификация Борна», «Цена измены», «За гранью», «Больница Никербокер» и «Массовка». Актер исполнит роль бывшего президента США Билла Клинтона. Каждый сезон антологии рассказывает об одном из самых громких преступлений в истории Соединенных Штатов. Третий сезон раскроет тайны импичмента, к которому так близко подошел Билл Клинтон.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили лауреат премии «Золотой Глобус» Сара Полсон, известная по «12 лет рабства», «Кафе «Голубая сойка», «Чего хотят женщины», «Отчаянные домохозяйки» и «Анатомия страсти», Бинни Фелдштейн, знакомая зрителям по картинам «Леди Бёрд», «Чем мы заняты в тени», «Оранжевый — хит сезона» и «Моя жена и дети», а также Аннали Эшфорд, снявшаяся в «Дождливый день в Нью-Йорке», «Мастера секса», «Большая буква Р», «Жизнь как шоу» и «Закон и порядок. Специальный корпус».

В качестве шоураннеров выступила Сара Берджес, подарившая миру «Представь себе», «Лентяево» и «Надувной арт». Команду исполнительных продюсеров возглавили Райан Мерфи, участвовавший в создании картин «Обыкновенное сердце», «Лузеры», «Вражда» и «Поза», и Нина Джекобсон, благодаря которой свет увидел «Один день» и «Голодные игры».