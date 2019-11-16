Москва, , 22:03 — REGNUM 22 ноября в московском концертном зале «Зарядье» состоится юбилейный XV Музыкальный фестиваль Crescendo, художественным руководителем которого стал Денис Мацуев.

Кроме Мацуева на сцене Большого зала выступит австрийский скрипач и альтист Юлиан Рахлин, солист амстердамского Королевского Оркестра Концерттгебау Алексей Огринчук, обладатель Гран-при XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского Александр Кротов, лауреат премии «Виолончель» Анастасия Кобекина, а также лауреат международных конкурсов Екатерина Мочалова.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в этот вечер прозвучат произведения российской и зарубежной классики.

Артисты выступят в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением дирижера Александра Сладковского.