Москва, , 21:58 — REGNUM В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга американского историка Кэтрин Пикеринг Антоновой «Господа Чихачёвы. Мир поместного дворянства в николаевской России», рассказывающая нестандартную историю о жизни русского поместного дворянства. Об этом сообщает сайт издательства «Новое литературное обозрение».

Данная книга является собой результат микроисторического исследование. В центре внимания — семья Андрея Чихачева, мецената и благотворителя из числа среднепоместных дворян Владимирской губернии. На основе архивных данных автору удается продемонстрировать особенности распределения ролей в семье (мужчина занимался воспитанием детей, женщина заведовала финансами и управляла крестьянами), показать удивительно гармоничное сосуществование консерватизма и либерально-западнических взглядов в сознании провинциального дворянина.

Кэтрин Пикеринг Антонова — исследователь истории России имперского периода, доцент кафедры истории России в Куинс-колледжа Городского университет Нью-Йорка. В разные периоды жизни проживала в Санкт-Петербурге, Москве и Иваново.