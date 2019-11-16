Москва, , 21:30 — REGNUM Руководство российского телеканала «Супер» объявило о том, что завершился показ сериала «ИП Пирогова». Продление картины не ожидается. Кроме того, в финальной серии снялся Сергей Глушко, больше известный как Тарзан.

Картина повествует об обычной российской домохозяйке, которая после 15 лет брака узнает об измене супруга. Героиня решает кардинально изменить свою жизнь и запустить собственный проект по производству кондитерских изделий. Начинающей бизнес леди решают помочь все члены ее небольшой семьи.

В качестве создателей сериала выступили Татьяна Гончарова, подарившая миру сериалы «Отель Элеон» и «Кухня», и Нжде Айрапетян. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эдуард Илоян, участвовавший в создании картин «Текст», «Кухня», «Мамочки» и «Ивановы-Ивановы», и Виталий Шляппо, благодаря которому свет увидел сериал «Бывшие». Режиссером стал Антон Маслов.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Елена Подкаминская, известная по «О чем говорят мужчины», «Кухня», «Научи меня жить», «Я вернусь» и «Селфи», Данила Дунаев, знакомый зрителям по картинам «Тест на беременность», «Девочки не сдаются», «Сладкая жизнь» и «Бюро», Василина Юсковец, снявшаяся в «Вне игры» и «Ивановы-Ивановы», Александр Панкратов-Черный, сыгравший в «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза» и «Перед рассветом», и Ксения Теплова.