Москва, , 21:26 — REGNUM Галерея Gridchinhall покажет проект Владимира Грига — «Детомон. Рассказы в картинках». Этот цикл Григ дополняет и развивает на протяжении многих лет. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

На выставке представлены новые работы в традиционной для Грига технике с использованием бисера и стекляруса. Произведения из этой серии на прошедшей недавно ярмарке COSMOSCOW пользовались большим успехом и привлекли особое внимание публики.

Собранные ярким бисером мозаичные люди-ягоды и люди-грибы становятся героями комиксов в стиле 50-х годов. Они погружают в фантастический мир, в котором сюжеты работ представляются частью большей истории. Хочется узнать, что предшествовало этим неожиданным ситуациям и чем все закончится.

Выставка продлится до 8 декабря 2019 года.