Москва, , 21:21 — REGNUM В сети состоялся релиз альбома «Визбор 85 Tribute», который посвящен 85-летию со дня рождения музыканта. Пластинка была выпущена компанией Moroz Records.

Сообщается, что в альбом вошло 14 треков, а в его создании приняли участие Александр Маршал, Олег Митяев, «Голос Омерики», «Волга-Волга» и др.

По информации российского новостного агентства InterMedia, работа над альбомом велась еще с мая, а практически все треки являются уникальными и ранее не публиковались.

«Несмотря на свою разножанровость, трибьют слушается концептуально, звучит как единое целое. Именно так он и задумывался. Особую целостность придает проекту умышленная закльцованность, рекурсия — начинается и заканчивается диск одной и той же композицией — «Мне твердят». Таким образом одна из наиболее знаковых песен Юрия Визбора раскрывается слушателю с двух совершенно разных сторон», — говорится в описании релиза.