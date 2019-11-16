Монреаль, Канада, , 21:19 — REGNUM Канадская певица и композитор Селин Дион представила новую песню и видео, получившие название «Courage». Трек вошел в новый одноименный альбом исполнительницы.

В ролик снят в черно-белом формате, режиссером выступил Се О.

По информации российского новостного агентства InterMedia, по сюжету исполнительница в маленьком черном платье бродит и танцует на белом фоне, в финале же она дает волю эмоциям и плачет.

Сообщается, что данная композиция посвящена покойному мужу певицы Рене Анжелилу.