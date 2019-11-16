Лос-Анджелес, США, , 21:12 — REGNUM 15 ноября стало известно о том, что Бен Аффлек и Ана де Армас могут сняться в новом фильме британского режиссера Эдриана Лайна «Глубокая вода», работа над которым была приостановлена в 2003 году. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Бен Аффлек Gage Skidmore

Эдриан Лайн возвращается к съемкам фильма спустя 17 лет после ухода из киноиндустрии. Фильм «Глубокая вода» будет основан на одноименном романе Патриции Хейсмит 1957 года, главными героями которого выступают супруги, чьи отношения подпитываются регулярными связями вне семьи. По ходу развития сюжета любовники жены начинают умирать, и драма начинает перетекать в жанр триллера.

Напомним, что пик карьеры британского режиссера Эдриана Лайна пришёлся на стык 80-х и 90-х годов, когда на экраны вышли фильмы «9 ½ недель» и «Лестница Иакова».