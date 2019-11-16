Москва, , 21:10 — REGNUM С 4 по 8 декабря в Москве пройдет XI Международный фестиваль «Биеннале поэтов». Темой нынешнего года станет поэзия Латинской Америки. Об этом сообщает портал ГодЛитературы.РФ.

В рамках фестиваля Россию планируют посетить 16 латиноамериканских поэтов: Али Кальдерон (Мексика), Габриэль Чавес (Боливия), Йоланда Пантин (Венесуэла), Марсио Андре (Бразилия) и др. Специально к мероприятию будет завершена работа над антологией переводов современной латиноамериканской поэзии на русский язык «Латиноамериканская поэзия сегодня».

Всего в программе «Биеннале поэтов» запланировано около 40 мероприятий. Для гостей фестиваля будут организованы образовательные лекции, встречи с авторами и публичные дискуссии, посвященные латиноамериканской культуре. Кульминацией «Биеннале» станет футбольный матч между российскими и латиноамериканскими поэтами.