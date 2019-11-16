Москва, , 21:07 — REGNUM 19 ноября в Москве мастерская Андрея Суздалева «Движущиеся картинки» представит избранные материалы художественно-образовательного проекта, посвящённого 100-летию легендарной школы Баухаус. Об этом сообщает официальный Инстграм-канал ГЦСИ.

В проекте покажут, какой была бы мастерская экранных искусств Баухауса для детей и подростков. Обращаясь к искусству авангарда 20-го века, интерпретируя его находки в контексте обучающей художественной игры, участники проекта попытаются «обнажить» истоки тех приёмов и заданий, что сегодня уже прочно вошли в арсенал многих художественных учебных заведений и творческих студий для детей и подростков.

Помимо презентации гостей вечера ждет показ анимационных роликов, созданных юными художниками, а также однодневная экспозиция, демонстрирующая коллажи, фото и графику.