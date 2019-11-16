Нью-Йорк, США, , 21:05 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS объявило о том, что стартовала работа над сериалом «Оскорбления». Детективная драма повествует об университетском профессоре, которая специализируется на криминальной лингвистике. Ее навыки оказываются чрезвычайно полезными для распутывания самых сложных дел, над которыми бьются секретные службы и полиция.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, В качестве шоураннера выступила Саманта Ховард Корбин, подарившая миру «Скорая помощь», «Обмани меня», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Практика» и «Доктор Раш».

Команду исполнительных продюсеров возглавили Джефри Крамер, участвовавший в создании картин «Метеор и крутые тачки», «Большая пустота», «Время танцевать», «Элли МакБил» и «Практика», и Джена Николсон, благодаря которой свет увидел «18».