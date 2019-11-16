Москва, , 21:00 — REGNUM 16 ноября московская Галерея «Триумф» представила выставку «Тропа» московского художника Феодора Елизарова, в которую войдут живописные работы, написанные им в национальном природном парке Каланки (Франция) в течение последних лет. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают искусствоведы, выпускник Института имени Сурикова, продолжатель знаменитой династии художников, Феодор Елизаров работает в традиционном живописном жанре. Благодаря аналитическому подходу к изображению и нестандартным экспозиционным решениям, он актуализирует этот жанр для современного зрителя.

Куратор выставки Алекс Корси: «Служение ремеслу, профессиональный арсенал художественных навыков, формальная точность — все это может открыть новую свободу художественного высказывания. Вернув на территорию искусства проблематику живописи, художник может найти себя на территории, защищенной от поверхностного копирования рынком. Ведь нет ничего сложнее, чем скопировать хорошую живопись — для этого придется сделать хорошую живопись».

Выставка продлится до 15 декабря 2019 года.