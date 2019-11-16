Москва, , 20:56 — REGNUM 15 ноября 2019 года советский и российский музыкант Вячеслав Бутусов представил дебютный альбом своего нового проекта «Орден славы». Пластинка была выпущена Первым музыкальным издательством и получила название «Аллилуия».

Сообщается, что в нее вошли 13 композиций, в том числе песня, которая была написана на стихотворение Александра Пушкина.

По информации российского новостного агентства InterMedia, деньги на выпуск нового альбома музыкант собрал с помощью поклонников.

«Пока политики пытаются договориться, пока чиновники пытаются навести порядок, мы — творческие люди, объединяемся под флагом «Ордена Славы», целью которого является жизнеутверждающая музыка», — заявил артист.