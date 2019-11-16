Владивосток, , 19:57 — REGNUM В сети состоялась премьера новой песни и клипа группы «Мумий тролль». Песня получила название «Всходы». Сообщается, что режиссером ролика стал Бьорн Тагемозе.

Группа «Мумий Тролль» Mumiy Troll

По информации российского новостного агентства InterMedia, данная песня войдет в один готовящихся альбомов группы, которые, как ожидаются, выйдут в 2020 году.

«Чем тролли занимаются в магическом лесу, если инопланетяне доставили им рок-гитары и барабаны с планеты Земля? Смотрите и слушайте в новом клипе, — именно так прокомментировал новый релиз лидер группы Илья Лагутенко.