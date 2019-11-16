Владивосток, 16 ноября 2019, 19:57 — REGNUM В сети состоялась премьера новой песни и клипа группы «Мумий тролль». Песня получила название «Всходы». Сообщается, что режиссером ролика стал Бьорн Тагемозе.

Группа «Мумий Тролль»
Группа «Мумий Тролль»
Mumiy Troll

По информации российского новостного агентства InterMedia, данная песня войдет в один готовящихся альбомов группы, которые, как ожидаются, выйдут в 2020 году.

«Чем тролли занимаются в магическом лесу, если инопланетяне доставили им рок-гитары и барабаны с планеты Земля? Смотрите и слушайте в новом клипе, — именно так прокомментировал новый релиз лидер группы Илья Лагутенко.