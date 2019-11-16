Самара, , 19:55 — REGNUM 26 ноября в галерее «Новое пространство» при Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется художественная выставка «Приоритеты». Об этом сообщает сайт библиотеки.

Выставочный проект объединит творчество 12 художников из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Ялты. Зрители смогут познакомиться с работами Андрея Данилова, Алены Даниловой, Ирины Елизаровой, Дениса Елисеенко, Алексея Зуева, Вадима Конева, Елены Куштынова, Елены Макеевой, Евгения Масленникова, Елены Островской, Фаины Ольшевской и Евгении Тарасовой.

Как сообщает руководитель галереи Светлана Данилова, выставка «Приоритеты» является одновременно исследованием на тему жизненных ориентиров и разговором о точках отсчета в жизни художников.