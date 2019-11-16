Штат Калифорния, США, , 19:53 — REGNUM 15 ноября на YouTube-канале студии Paramount Pictures вышел первый трейлер третьей полнометражной анимационной ленты о Губке Бобе, которая интересна появлением Киану Ривза в роли «перекати-поля». Об этом пишет журнал «Кинократия».

Киану Ривз в роли «перекати-поля» Цитата из м/ф «Губка Боб в бегах». реж. Тим Хилл. 2020. Южная Корея, США

Мультфильм снят в жанре роуд-муви и описывает путешествие главных героев мультфильма Губки Боба и Патрика в Атлантик-сити, которые ищут улитку Гэри.

Режиссёром анимационного фильма выступит Тим Хилл, музыку к фильму написал один из самых известных композиторов современности и лауреат Оскара Ханс Циммер.