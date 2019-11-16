Лондон, , 19:49 — REGNUM Руководство британского телевизионного канала Channel 5 объявило о том, что к актерскому составу сериала «Покаяние» присоединились Джули Грэм, получившая признание благодаря «Голоса», «Монахини в бегах», «Выжившие», «Код убийства» и «Шетланд», и Нил Морисси, сыгравший в «Баунти», «Клуб», «Роковая музыка» и «Я и миссис Джонс». Актеры возьмут на себя исполнение главных ролей. Социальная драма повествует о супругах, переживающих таргическую кончину своего сына. Им необходимо справиться с утратой, чтобы сохранить брак и дать достойное будущее своей дочери.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в сериале также снялись Арт Малик, известный по «Правдивая ложь», «Борджиа», «Бен Гур», «Шерлок» и «Доктор Кто», Ванда Вентхам, знакомая зрителям по картинам «Чисто английские убийства», «Любовь на шестерых», «Льюис» и «Муж двух жен», Нико Мираллегро, снявшийся в «Мой безумный дневник» и «Вверх и вниз по лестнице», и Таллула Грейв.

В качестве шоураннеров выступила Кейт О’Риордан, подарившая миру «Дневник плохой мамаши» и «Мистер Селфридж». Команду исполнительных продюсеров возглавили Алекс Джонс, участвовавший в создании картин «Обман Обамы», «Эндшпиль», «Пробуждение жизни» и «Помутнение». Режиссером стал Морис Суини.