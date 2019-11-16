Пермь, , 19:44 — REGNUM В Перми откроется новый памятник, посвященный Федору Достоевскому. Он расположится в сквере Декабристов, напротив СИЗО №1. Об этом сообщает портал ГодЛитературы.РФ.

Памятник Ф.М. Достоевскому в Омске Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По мнению специалистов, в тюрьме, на месте которой ныне располагается СИЗО, Достоевский останавливался в ходе каторжного маршрута по направлению в Сибирь. В роли инициатора установки памятника выступило Пермское отделение Российского общества Достоевского, принявшее на себя расходы по созданию скульптуры.

Согласно предварительным данным, изготовление памятника обойдется в 10 млн рублей. Скульптурная композиция будет включать шестиметровую бронзовая фигуру Достоевского, установленную на постамент из гранита.