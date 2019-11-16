Киев, , 19:42 — REGNUM Стало известно о том, что в украинском прокате «замазали» лицо Никиты Михалкова в фильме Виталия Манского «Свидетели Путина», который являлся одним из героев документальной ленты. Об этом пишет журнал «Кинократия».

Никита Михалков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сам Никита Михалков заявил, что произошедшее «ужасно печально». Ретуширование образа российского режиссера может быть вызвано тем, что Никита Михалков включен в список лиц, которых власти Украины считают угрозой ее национальной безопасности.

Напомним, что ранее Виталий Минский стал лауреатом премии Lielājs Kristaps (Большой Кристап) — главный приз латвийской киноиндустрии за документальный фильм «Свидетели Путина».