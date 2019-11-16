Москва, , 19:39 — REGNUM Михаил Галустян в рамках сывоего музыкального проекта СуперЖорик выпустил клип на песню «Хочу тибя любицца». Как сообщают авторы, это видео рассказывает об истории горячей, как восточный мужчина, и знойной, как роскошная женщина, любви.

Отметим, что режиссером ролика выступил Григор Гаспарян. По сюжету главный герой клипа едет в кабриолете и видит роскошную женщину, на которую заглядываются все мужчины. В результате он отправляется ее покорять вместе с командой танцоров и танцовщиц.

По информации российского новостного агентства InterMedia, клип уже набрал 1,2 миллионов просмотров на TouTube.

Режиссеры видео отмечают, что этот трек станет «гимном курортных и просто супержарких романов».