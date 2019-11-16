Москва, , 19:37 — REGNUM 25 февраля 2020 года в клубе Adrenaline Stadium пройдет большой благотворительный концерт-трибьют, посвященный памяти Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Организаторы мероприятия пригласили поклонников определить имена артистов, которых бы они хотели видеть на сцене.

Децл (Кирилл Толмацкий) (сс) Aleksandr Plyushchev

Сообщается, что организаторы свяжутся с теми, кто наберет больше всего голосов в официальной группе исполнителя во «Вконтакте».

По информации российского новостного агентства InterMedia, предложения от поклонников будут приниматься до 15 декабря.

Прибыль от проведения концерта будет направленна в благотворительный фонд «Детские сердца».