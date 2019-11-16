Москва, 16 ноября 2019, 19:37 — REGNUM 25 февраля 2020 года в клубе Adrenaline Stadium пройдет большой благотворительный концерт-трибьют, посвященный памяти Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл. Организаторы мероприятия пригласили поклонников определить имена артистов, которых бы они хотели видеть на сцене.
Сообщается, что организаторы свяжутся с теми, кто наберет больше всего голосов в официальной группе исполнителя во «Вконтакте».
По информации российского новостного агентства InterMedia, предложения от поклонников будут приниматься до 15 декабря.
Прибыль от проведения концерта будет направленна в благотворительный фонд «Детские сердца».