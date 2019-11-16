Лос-Анджелес, США, , 19:34 — REGNUM 15 ноября в соцсетях распространилась информация о том, что известный американский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон погиб во время исполнения трюка. На данный момент актёр никак не опроверг эту информацию, но к концу дня пользователи соцсетей смогли доказать, что это «фейковая новость». Об этом пишет журнал «Кинократия».

Многие пользователи стали распространять «вирусную новость», выражая скорбь по поводу неожиданной смерти любимого актера. Но к концу дня в сети стало преобладать мнение, что запущенная новость является «фейком».

Нежелание самого Дуэйна Джонсона комментировать свою «смерть» фанаты объясняют тем, что актёр уже «умирал» дважды — в 2011 и 2014 годах.