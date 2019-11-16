Москва, , 19:29 — REGNUM В арт-центре «Полиграфический цех» открылась групповая выставка современного искусства «Мне так просто и радостно снилось». Об этом сообщает портал ArtTube.

Как отмечают искусствоведы, названием проекта и источником вдохновения для художников стало одноименное стихотворение русского писателя и поэта Владимира Набокова, написанное ровно 100 лет назад. В этом произведении писатель и поэт мастерски создал изысканный калейдоскоп образов и метафор из, казалось бы, простых слов.

Художникам было предложено обратиться к тонкому алогизму сна стихотворения и с помощью звука сконструировать новые витки сна, пройти между строк в поисках утаившегося смысла.