Арлингтоне, США, , 19:25 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании PBS объявило о том, что к актерскому составу сериала «Убийство на дороге» присоединилась Хелен Маккрори, получившая признание благодаря «Острые козырьки», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Жизнь как приговор», «Доктор Кто» и «Внутри девятого номера». Актриса исполнит роль британского премьер-министра. Триллер рассказывает о неординарном и крайне сложном политике, личную жизнь которого рвут на части его оппоненты. Путь главного героя превращается в битву за свои убеждения и собственное счастье.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили трехкратный лауреат премии «Золотой Глобус» Хью Лори, известный по «Дживс и Вустер», «Доктор Хаус», «Друзья Питера», «Мистер Пип» и «Разум и чувства», Саския Ривз, знакомая зрителям по картинам «Духи Рождества», «Удостоверение», «Лютер» и «Дюна», Патриция Ходж, снявшаяся в «Чрезвычайно английский скандал» и «Аббатство Даунтон», Офелия Ловибонд, сыгравшая в «Стать Джоном Ленноном», «Оливер Твист» и «Стражи Галактики», и Йен де Кестекер.

В качестве шоураннеров выступил обладатель терх премий Берлинского кинофестиваля Дэвид Хэа, подаривший миру «Чтец», «Часы» и «Ущерб». Команду исполнительных продюсеров возглавили Джордж Фабер, участвовавший в создании картин «Эйнштейн и Эддингтон», «Жизнь и смерть Питера Селлерса», «Молокососы» и «Школьные годы Тома Брауна», и Марк Пайбас, благодаря которому свет увидел «Волчий зал». Режиссером стал Майкл Кейлор.