Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM 16 ноября в Государственном Эрмитаже открылась выставка «Портреты португальской королевской семьи для Чесменского дворца».Представленные в экспозиции пять портретов членов португальской королевской семьи из собрания Государственного Эрмитажа были написаны по заказу императрицы Екатерины II придворным португальским живописцем Мигелем Антониу ду Амаралом для Чесменского дворца, в котором в 1770-х годах была создана галерея портретов правящих европейских монархов и их наследников. Выставка приурочена к 240-летию установления дипломатических отношений между Португалией и Россией. Она организована Государственным Эрмитажем и Национальным архивом Торре ду Томбу (Португалия) при содействии Фонда Sharing Fondation (Португалия), Центра русского искусства и культуры (Португалия), Посольства Португалии в России, Института истории искусств ARTIS филологического факультета Лиссабонского университета.