Санкт-Петербург, , 18:57 — REGNUM В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла двусторонняя встреча министра культуры России Владимира Мединского и министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Парка Янг-Ву, на которой состоялось подписание Меморандума о проведении «Года культурных обменов» в 2020—2021 годах. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Документ предполагает проведение в Республике Корея масштабного фестиваля «Русские сезоны», которой будет длится на протяжении года в принимающей проект стране.

«Также достигнута предварительная договоренность о том, что в 2021 году Республика Корея станет страной-гостем на Культурном форуме», — заявил Мединский.

В свою очередь, представитель корейской стороны подчеркнул, что «Российская Федерация и Республика Корея являются культурными центрами Азии и Европы. В 2020 и 2021 годах наши Министерства культуры проведут обменные мероприятия».

Напомним, VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум завершится 16 ноября. Почетный статус страны-гостя в этом году носит Китай.

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