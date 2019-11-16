Санкт-Петербург, , 18:44 — REGNUM Киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Никита Михалков уверен, что российское кино никогда не будут смотреть во всем мире из-за давно сложившихся стереотипов.

Никита Михалков на Культурном форуме Елена Молчанова © ИА REGNUM

В последний день Санкт-Петербургского международного культурного форума Никита Михалков провел мастер-класс для участников и слушателей мероприятия на тему «Как невидимое сделать видимым».

«Наше кино не будут смотреть во всем мире. Представление о России, как о цыганах, медведях и водке, остаётся, только сейчас еще и агрессивными считают», — сказал Михалков.

По его словам, отечественная киноиндустрия угнаться за американской техникой не может, а собственную философию теряет.

«Попытка быть понятыми всеми — беспочвенная. Я не хочу быть понятным, я хочу быть понятым», — резюмировал Михалков.

Ранее на форуме министр культуры Владимир Мединский заявил, что российские фильмы «должны выходить на внешние рынки — у нас для этого есть стопроцентный потенциал; это имеет не только экономический, но и политический смысл для нас — мы должны показывать нашу страну».

«Мы можем произвести высококачественный товар, который не окупится, если его ориентировать только на внутренний рынок», — подчеркивал Мединский.

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