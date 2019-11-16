Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM В последний день работы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума кинорежиссёр, сценарист и продюсер Никита Михалков провел мастер-класс для участников и слушателей мероприятия на тему «Как невидимое сделать видимым». Мэтр говорил об энергии рождения слова, о том, что пауза может быть действием, и об истинном значении психологического жеста.

Мастер-класс Никиты Михалкова Елена Молчанова © ИА REGNUM

Выступление Михалкова вызвало небывалый ажиотаж среди зрителей. Несмотря на то, что мероприятие проходило по предварительной регистрации и билетам, свободных мест в Атриуме Главного штаба (Государственный Эрмитаж) не было. Люди заняли каждый свободный клочок и ловили слова мастера, не отрывая от него взгляда.

Диалог со зрителями Михалков начал с простого вопроса-знакомства о том, кто пришел его слушать. Оказалось, что существенная часть зрителей — молодые актеры, будущие режиссеры, сценаристы и поклонники его творчества.

«Для того чтобы снять эротическую сцену, нужно всего ничего: актеров, которые могут что-то сделать, режиссера, которому всё равно, и оператора, который может это всё снять. Высший пилотаж — это, когда девушка в слезах убегает, садится за руль авто и, думая, что за окном дождь, включает дворники, не понимая, что на дворе солнечный день», — начал свой мастер-класс Михалков.

По его словам, актер не должен бояться отказаться от той внешности, которая, как ему кажется, приносит ему успех.

«Думайте о том, что медийность и слава не всё, это проходит. Чтобы иметь долгую актерскую жизнь, нужно быть бесстрашным, уметь использовать период перехода из возраста в возраст, а для этого необходима энергетическая подпитка и техника», — посоветовал кинорежиссёр своим молодым слушателям.

Для хорошего актера, по словам Михалкова, есть доля секунды, чтобы выбрать амплуа и манеру поведения, ему нужно чувствовать себя, понимать свой характер и уметь управлять собой и своей энергией.

«Сколько актеров знает, что слезы на сцене — это не воспоминание о грустном, а умение управлять своей диафрагмой? Это техника, это надо знать и уметь. Актриса, которую после каждого спектакля, где она должна плакать, отвозят в больницу, это не актриса, а больной человек», — подчеркнул спикер.

В течение всего мастер-класса Никита Михалков приглашал зрителей из зала для наглядных примеров. Так, кто-то бросал теннисный мячик без слов, играя конфликтный разговор между отцом и сыном, поздно вернувшимся домой. Кто-то должен был за секунду оценить слова Михалкова и передать только тембром голоса сказанную фразу. Еще одна пара отыгрывала ситуацию, оценивая задумку кинорежиссера по поставленным на сцене лаковым туфлям мужчины и женщины.

Никита Михалков вызвал зрителей на сцену Елена Молчанова © ИА REGNUM

«К сожалению, сегодня актер, воспитанный на сериалах, делает упор на текст, а на деле слова не имеют значения», — подытожил Никита Михалков.

Что касается режиссуры, то, по его словам, без участия и понимания героев, фильма не получится. Режиссеру стоит обратить внимание, насколько актер ироничен к себе, в какой степени у него наличествует чувство юмора, как он слушает и чувствует руководителя. Режиссура — это постоянный выход из положения, отметил мэтр.

«И никогда не приходите на съемочную площадку, не понимая, что вы будете снимать. Лучше тогда не снимать, репетируйте. Если вы не знаете, что вы хотите на итог, то 40% уважения на съемочной площадке вы потеряете», — посоветовал Никита Михалков начинающим режиссерам.

Мастер-класс Никиты Михалкова Елена Молчанова © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Михалков: Наше кино не будут смотреть во всем мире