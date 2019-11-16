Москва, , 18:13 — REGNUM Слухи о том, что Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году будет представлять Ольга Бузова, это бред. Об этом заявил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

«Это бред», — цитирует Аксюту РИА Новости.

Вместе с тем пресс-служба Первого канала отказалась от комментариев по этому поводу.

Напомним, ранее Бузова на концерте в Москве заявила, что следующую песню на английском языке споет на «Евровидение». Ряд средств массовой информации предположил, что именно она станет участником на конкурсе от России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно из источников на Первом канале, что автором текста для российского участника «Евровидения 2020» — 65-го юбилейного международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза — выступит поэт Михаил Гуцериев.

Сообщалось, что автор уже начал работу над написанием стиха конкурсной песни. Впервые за последние 15 лет на «Евровидении», участник от России исполнит песню на русском языке.

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