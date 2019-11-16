Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Фонд кино не справляется с эффективным продвижением российских фильмов в малых городах России и за рубежом. Об этом 16 ноября заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на деловом завтраке в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Владимир Мединский Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, на встрече журналист из Франции отметил, что на его родине показывают в основном российские фильмы, в которых показывают только плохую сторону жизни в РФ.

Журналист спросил у министра, не планирует ли Россия активнее продвигать свой кинематограф на Запад.

«Что касается продвижения нашего кино за рубежом — это проблема, это наша боль», — сказал Мединский.

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По его словам, он давно ставил такую задачу профильному департаменту Минкульта и Фонду кино, однако «они со своей задачей не справляются». Кроме того, Мединский поручил Фонду кино развивать кинотеатры в малых городах России.

«Пока фонд и с этой задачей не справляется», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мединский заявил, что Россия обязательно восстановит производство научно-популярных документальных фильмов, но на это может уйти 2−4 года.

По его словам, Министерство культуры не должно являться единственным заказчиком документальных фильмов, указав на опыт советского времени, когда производство научно-популярных фильмов заказывали многие ведомства.

Напомним, с 14 по 16 ноября 2019 года проходит VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Основная тема Форума в этом году: «Культурные коды в условиях глобализации».

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