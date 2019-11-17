Скопье, , 10:21 — REGNUM 15 ноября на полях 40-й Генеральной конференции ЮНЕСКО прошла встреча министра Северной Македонии по делам диаспоры, занимающего также пост главы национального комитета ЮНЕСКО, Эдмонда Адеми и албанского министра по Европе и иностранным делам Гента Цакая.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи политики обсудили возможности сотрудничества в деле защиты культурного и природного наследия Охридского озера — самого глубокого озера на Балканах, находящегося на границе между двумя странами.

Министры обменялись информацией о программах действий по реализации решений компетентных местных и центральных властей и рекомендаций ЮНЕСКО по защите Охридского озера.

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