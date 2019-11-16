Санкт-Петербург, , 07:39 — REGNUM Ключевым событием VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, собравшего в Северной столице более 35 тысяч участников, стало красочное Гала-открытие.

Танец от Ян Ву Дарья Драй © ИА REGNUM

Оно состоялось на Новой сцене Мариинского театра вечером в пятницу, 15 ноября, и было посвящено завершению Международной театральной олимпиады 2019 года.

Перед началом концерта участников и гостей форума поприветствовал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. За несколько минут до этого он встретился с деятелями культуры России и зарубежных стран, в неформальной обстановке пообщался с руководством Мариинского театра и Санкт-Петербурга.

В своем выступлении Медведев отметил, что Культурный форум не только представляет лучшие достижения признанных мастеров, но и уделяет особое внимание проблемам поиска и поддержки молодых талантов.

А также «отдает дань признания тем, чей труд — сохранять и помогать знакомиться с искусством — это и работники музеев, и работники библиотек, театров, киностудий — и, конечно, тем меценатам, которые поддерживают проекты в сфере культуры».

Но прежде всего задача поддержки и развития культуры лежит на плечах государства, признал премьер.

«Мы запустили отдельный национальный проект, посвященный культуре, впервые вообще в истории нашей страны. Выделяем на него значительные средства и хотим сделать наше культурное пространство доступным практически для каждого человека, чтобы в любой точке нашей огромной страны граждане или непосредственно, или при помощи цифровых технологий могли послушать музыку, посетить концерт, музей, увидеть лучшие спектакли», — отметил Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что 2019 год стал Годом театра, и в России впервые за 25 лет прошла Международная театральная олимпиада, в которой приняли участие 78 театральных коллективов из 22 стран.

Дмитрий Медведев пожелал участникам и гостям форума сил и вдохновения на новые творческие эксперименты и незабываемых эмоций от красоты Санкт-Петербурга.

Программу гала-концерта открыл Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, исполнивший увертюру к опере Николая Римского-Корсакова «Псковитянка».

За этим последовало театрализованное представление, посвященное Международной театральной олимпиаде 2019 года.

Зрители увидели драматические и хореографические сцены, такие как «Спор масок», «Сотворение театра», «Необыкновенный концерт» и «Весь мир театр». Завершением представления стала песня «Алиллуйя любви» из рок-оперы «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра, актрисы театра и кино Анны Большовой и других артистов.

Режиссером-постановщиком церемонии Гала-открытия Форума стал российский фигурист и тренер Илья Авербух.

Суббота, 16 ноября, станет завершающим днем работы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.