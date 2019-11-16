Екатеринбург, , 00:01 — REGNUM В проект нового зала Свердловской филармонии стоит внести ряд усовершенствований. Об этом заявил народный артист России, прославленный дирижер Валерий Гергиев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Как заявил дирижёр на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, в новом здании можно добавить место для оркестровой ямы. Благодаря этому можно показывать в филармонии оперу и балет.

«Это позволит привлечь огромную аудиторию из школьников и студенчества», — уверен Гергиев.

Народный артист подчеркнул, что изменение не сильно увеличит стоимость строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект нового зала филармонии показали в Санкт-Петербурге. «Это настоящий прорыв в архитектуре, который позволит объединить классику и современность», — считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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