Венеция, Италия, , 21:40 — REGNUM Из-за наводнения в Венеции могут разрушиться мраморные конструкции и мозаики собора Святого Марка, передает Adnkronos в пятницу, 15 ноября, со ссылкой на экспертные данные.

Если в самое ближайшее время не будут приняты меры, то попавшая внутрь собора и в его крипту соленая морская вода ускорит процесс старения здания, и изменения могут стать необратимыми, отмечают эксперты.

Как сообщалось ранее, наводнение, произошедшее в Венеции в ноябре 2019 года, стало вторым самым масштабным за всю историю наблюдений. Ущерб предварительно оценивается в миллиард евро.