Эдуард Бояков, худрук МХАТ им Горького Марина Александрова © ИА REGNUM

Санкт-Петербург, , 21:02 — REGNUM Конференция «75-летие Великой Победы: Литература, кино, театр» прошла в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума 15 ноября в Главном Штабе Эрмитажа.

Аудитория Марина Александрова © ИА REGNUM

Участники Марина Александрова © ИА REGNUM

Аудитория Марина Александрова © ИА REGNUM

На конференции, модератором которой была известная телеведущая и документалист Нина Стрижак, рассказывали о своей подготовке к празднованию знаменательной даты издатели, директора крупнейших библиотек, режиссеры театра и кино.

Самым интересным и важным было то, что участниками конференции стали не только деятели культуры из России, но и представители бывших республик СССР, Китайской Народной Республики и Республики Сербской, где, как и у нас, бережно хранят память о войне.

Керим Тахиров, директор Национальной библиотеки Азербайджана Марина Александрова © ИА REGNUM

Таня Джакович, заместитель министра культуры Республики Сербской Марина Александрова © ИА REGNUM

На конференции был представлен пятитомник серии «Победа» проекта «Президентская историческая библиотека» в который вошли художественные, публицистические, драматургические, поэтические произведения о Великой Отечественной войне. Пятитомник подготовлен издательством «Эксмо-АСТ» совместно с Российским историческим обществом. Проект представил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки Марина Александрова © ИА REGNUM

Директора национальных библиотек из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Азербайджана рассказали о деятельности своих библиотек в годы войны и о мероприятиях и проектах к юбилею. У библиотекарей разных республик разный опыт — Национальную библиотеку Беларуси пришлось восстанавливать после освобождения Минска от фашистских захватчиков, Сербы сражались в Сопротивлении, до Киргизии и Казахстана боевые действия не дошли, Азербайджан был готов к вторжению и эвакуации библиотечных фондов чего, к счастью, не произошло, но многие азербайджанцы сегодня проводят параллель между Великой Отечественной войной и современным конфликтом на Кавказе — правомочно ли такое сравнение, вопрос особый. Участник конференции из Китая, издатель и президент Международного совета по детской книге Минчжоу Чжан рассказал о книжных проектах связанных с войной на Дальнем Востоке. В современном Китае память о войне в значительной степени связана с идеями примирения ветеранов, стоявших в юности по разные стороны, и их потомков.

Минчжоу Чжан, издатель, прездент IBBY Марина Александрова © ИА REGNUM

Элеонора Митрофанова, руководитель Россотрудничества рассказала о международных гуманитарных проектах агентства — в частности о побратимстве между российскими городами и городами стран-союзниц СССР, например, Волгограда и Ковентри.

Элеонора Митрофанова, руководитель Россотрудничества Марина Александрова © ИА REGNUM

Режиссер Дмитрий Астрахан представил на конференции фрагменты из готовящегося к выходу фильма «Судьба диверсанта» о советском диверсанте, подорвавшем немецкий состав с танками «Тигр», шедший на Курскую дугу. Одной из важных тем фильма является немецкая оккупация и то, каким образом выживали в этих условиях люди. Фильм создается в сотрудничестве с белорусскими кинематографистами.

Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино Марина Александрова © ИА REGNUM

Кадр из фильма Судьба диверсанта Марина Александрова © ИА REGNUM

Заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм» Иван Губский подчеркнул что для «Беларусьфильма» тема Великой отечественной войны, всего на студии было создано 120 военных картин, наиболее известные из них — «Часы остановились в полночь», «Иди и смотри», «Знак беды», «В августе 44-го» и многие другие. Губский рассказал и о новых проектах студии, в частности о документальной анимации «263 ночи», основанной на записках узницы нацистского концлагеря. Тема войны по-прежнему свята для белорусского народа, в том числе и до нового поколения кинематографистов.

Иван Губский, заместитель генерального директора киностуди Беларусьфильм Марина Александрова © ИА REGNUM

Режиссер Игорь Угольников, автор фильмов «Брестская крепость» и «Батальонъ» представил свой новый фильм «Подольские курсанты» о подвиге юных бойцов, грудью заслонивших Москву, простояв две недели на Варшавском шоссе, под яростным огнем рвущихся к советской столице немцев. По словам режиссера, главная цель картины — «чтобы современные молодые люди смогли поставить себя на место тех пацанов и задумались, как бы они поступили в ой ситуации, смогли бы выстоять». Фильм снимался на местах боев, в нем использовалась техника времен войны, а когда на съемочных площадках рыли ямы для установки декораций, порой поднимали останки тех самых курсантов. Картина также выйдет будущей весной.

Игорь Угольников, кинорежиссер Марина Александрова © ИА REGNUM

Кадр из фильма Подольские курсанты Марина Александрова © ИА REGNUM

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков поделился трудностями разговора на военную тему языком театра. Всем известны великие военные фильмы, но трудно вспомнить великие военные спектакли. Тем не менее, без театра развитие культуры невозможно, в том числе и развитие военной темы. Сегодня, как никогда, в театре нужна поэзия и драматургия. К 9 мая МХАТ готовит спектакль, посвященный не просто великой поэме «Василий Теркин», но и фронтовым поэтам, например, об Арсении Тарковском, который пережил войну, потерял на фонте ногу. Премьера спектакля произойдет 9 мая на Тверском бульваре, и режиссер пригласил участников Бессмертного полка сыграть спектакль вместе.

75-летие Великой Победы обещает быть насыщенным яркими культурными событиями. С каждым днем это все более важно, потому что уходят те, от кого молодежь могла услышать воспоминания о войне из первых уст, и вскоре именно искусство станет главным носителем этой памяти.