Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что «вовремя ушел» из кружка хорового пения. Об этом он поведал 15 ноября в Санкт-Петербурге в ходе встречи с отечественными деятелями культуры и искусства.

Николай Ярошенко. Хор. 1894

Поводом для такого сообщения стало выступление художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который предложил восстановить школьные коллективы хорового пения.

В ответ Медведев заявил, что в раннем возрасте тоже занимался хоровым пением.

«Я тоже пел, но вовремя ушел», — сообщил глава правительства.

В свою очередь, Валерий Гергиев заметил, что даже кратковременные занятия в хоре не произвели на Дмитрия Медведева плохого воздействия.

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