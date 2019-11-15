Нью-Йорк, США, , 20:45 — REGNUM Телеканал AMC продлит документальный сериал «История хоррора от Элая Рота» на второй сезон. Об этом 15 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Таким образом, зрители смогу увидеть ещё шесть эпизодов шоу, исследующего тему создания фильмов ужасов. Согласно обещаниям создателей сериала, новые серии будут посвящены «монстрам, дьявольским детям, ведьмам, биохоррору и адским домам».

Напомним, для создания первого сезона шоу интервью дали такие известные фигуры, как Квентин Тарантино, Джордан Пил, Стивен Кинг и Джейми Ли Кертис. Во время трансляции сериал привлёк аудиторию в размере около 6 млн зрителей.

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