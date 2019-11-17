Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Церемония закрытия II Международного Большого Детского фестиваля состоялась в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в творческом пространстве «Севкабель Порт», в клубе «Морзе»

Руки Марина Александрова © ИА REGNUM

Трогательный момент Марина Александрова © ИА REGNUM

Фото на память Марина Александрова © ИА REGNUM

Идея фестиваля полностью принадлежит Народному артисту Российской Федерации, художественному руководителю Московского губернского театра Сергею Безрукову.

Сергей Безруков Марина Александрова © ИА REGNUM

Целый месяц театры, цирковые коллективы и киностудии из разных регионов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья показывали свои лучшие драматические, музыкальные и кукольные спектакли, представления, фильмы и мультфильмы для юных зрителей самых разных возрастов. Кураторами этих направлений на фестивале были такие известные профессионалы, как кинорежиссер Александр Адабашьян, композитор Максим Дунаевский, режиссер-аниматор Михаил Алдашин, звезды цирка Эдгард и Аскольд Запашные. Кроме них, входящие в конкурсную программу спектакли оценивало большое разновозрастное детское жюри во главе с финалисткой программы «Голос. Дети», юной певицей Ярославой Дегтяревой.

Детское жюри и его председатель Марина Александрова © ИА REGNUM

Ярослава Дегтярева Марина Александрова © ИА REGNUM

В последний день фестиваля в пространстве «Севкабель Порт» действовала интерактивная выставка-презентация Russian kids case. Задачей выставки было помочь зрителям и художникам встретиться и узнать больше друг о друге, а профессионалам — обсудить существующие проблемы и возможные пути их решения. Здесь дети смогли интересно и содержательно провести время, а родители — узнать о том, чего на сегодняшний день достигли исполнительские искусства для детей.

Церемония закрытия фестиваля стало ярким праздником для ребят и взрослых. Оно состояло далеко не только из вручения наград победителям конкурса в разных номинациях, зрители попали в зачарованный лес, населенный странными существами, похожими на действительно белых белок, великанов-инопланетян, танцующие и разбегающиеся глаза. Для ребят и их родителей выступали воздушные гимнасты, программу вел смешной чудаковатый ведущий с легкой манией величия (актер Московского губернского театра Степан Куликов). А попрощались с публикой огромные светящиеся руки — забавный намек на фамилию создателя фестиваля.

Гимнастка Марина Александрова © ИА REGNUM

Ведущий Марина Александрова © ИА REGNUM

Полет вдохновения Марина Александрова © ИА REGNUM

Адам и Ева Марина Александрова © ИА REGNUM

Руки Марина Александрова © ИА REGNUM

Фестивальные награды вручали как создатель и руководитель фестиваля, так и представители власти — Ольга Казакова, координатор федерального проекта «Культура малой Родины», заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы и Ольга Голодец — заместитель председателя Правительства РФ по вопросам культуры.

Имя победителя Марина Александрова © ИА REGNUM

Награждение Марина Александрова © ИА REGNUM

Ольга Галахова Марина Александрова © ИА REGNUM

Высокая награда Марина Александрова © ИА REGNUM

Ольга Голодец Марина Александрова © ИА REGNUM

Сергей Безруков подвел итоги фестиваля.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого фестиваля и интерактивной выставки, на которой нам удалось встретиться и поговорить о проблемах детского театра и не только театра. Говорить об этом надо и желательно, чтобы это было на питерском форуме и так, чтобы присутствовали главные люди страны. Будем надеяться, что в следующем году нас посетят еще более главные люди страны, потому что пока они нас посещают, есть внимание к искусству для детей. Когда самые взрослые люди приходят на Большой детский фестиваль послушать о проблемах, которые волнуют нас, людей, которые занимаются искусством для детей — мультижанровым, самых разных направлений, тогда мы и растем. Есть проблемы, о них высказываются, надеюсь, это все решается. Надеюсь, программа «Театр — детям» будет существовать долгие годы, что мы будем помогать детским театрам, надеюсь, и детского кино будет больше».

До новых встреч Марина Александрова © ИА REGNUM

После закрытия состоялась беседа Сергея Безрукова, членов детского и взрослого жюри с журналистами. Прежде всего, поговорили о том, что же такое — хороший спектакль для детей. Для Ярославы Дегтяревой, председателя детского жюри, главным было сочетание увлекательности и необычности спектакля с эмоциями, которые он вызывает. Спектакль интересный, но не вызывающий никаких особых эмоций, хорошим назвать нельзя.

Строгая судья Марина Александрова © ИА REGNUM

Александр Адабашьян и другие Марина Александрова © ИА REGNUM

Ярославу поддержал режиссер-аниматор Михаил Алдашин, куратор направления «Детская анимация», по его мнению, искусство — это способность заражать мыслями и чувствами. Ольга Казакова подчеркнула, что детские спектакли должны быть таким, чтобы внимание юного зрителя удерживалось, чтобы дети не пытались найти выход из зала и не ждали, когда же закончится спектакль, а хотели погрузиться в действо и чтобы они хотели прийти еще и еще. По ее мнению, детские спектакли или детское кино не должны восприниматься как нечто несерьезное, потому что нет ничего более серьезного, чем создать благо для ребенка.

На сцене Марина Александрова © ИА REGNUM

«Этим заниматься трудно. Потому ответ на вопросы о том, почему мало кино, спектаклей, вообще детского контента — именно поэтому. Сегодня ребенок это увидел, осознал, он это проживет и это на долгие, долгие годы остается с ним. Потому это должно быть дорого, это должно быть качественно — ведь это формирует сознание ребенка».

Ярослава Дегтярева поделилась своим взглядом на детские спектакли и фильмы:

Встреча с прессой Марина Александрова © ИА REGNUM

«Ребенок рождается как чистый лист и познает мир. Потому вот это кино, эти спектакли должны быть правильными. Потому что есть спектакли, которые не несут ничего хорошего, а наоборот. Их создателям все равно — плохое, хорошее, — лишь бы заработать на этом. А правильное кино и правильные спектакли учат детей всему хорошему. Я не смотрю телевизор, потому что там есть плохие сцены или что-то смешное, но с плохими словами. Вот, например, «Южный парк» я никому смотреть не рекомендую, это плохой мультик. Мне очень нарвятся мультики Советского Союза, потому что, как я считаю, это были правильные времена»

Композитор Максим Дунаевский считает, что человек, даже взрослея, должен оставаться в душе немного ребенком.

Максим Дунаевский Марина Александрова © ИА REGNUM

«Это самое главное. Когда это проходит, человек престает удивляться, как ребенок, всему вокруг. Детская душа восприимчива. Если взрослый перестает быть ребенком, он перестает быть восприимчивым и уже ничего не может путного сделать и создать. Об этом и Пушкин говорил. Если ты вышел на крыльцо и перестал удивляться листочкам, солнышку, травке, то все, ты умер, ты не поэт».

Сергей Безруков объяснил, почему он взялся за создание Детского фестиваля и высказал мнение о том, как прошел фестиваль в 2019 году:

Говорит Безруков Марина Александрова © ИА REGNUM

«С каждым годом мы увеличиваем наши темпы и масштабы, потому что чем это масштабнее, тем это заметнее. Если мы, взрослые, не будем биться за детское искусство — детский театр, кино, анимацию, то это все заглохнет. Как это бывает — папа говорит: «Пойдем завтра». «А мы сегодня пойдем?» — «Пойдем завтра». А потом завтра растягивается на послезавтра, мама тоже занята и в результате ребенок остался один. Нет, об искусстве для детей надо говорить громче, громче и громче, надо замечать, замечать и замечать. Моя главная идея — добиться присутствия самых главных лиц на этом фестивале, чтобы поднять его рейтинг. Нам самим рейтинг не нужен, мы, взрослые, люди самодостаточные. А вот что касается детей, я думаю, что мы в состоянии и в силах заявлять об этом настолько громко, чтобы там замечали и обращали внимание»

Безруков рассказал о том, в чем отличались оценки взрослого и детского жюри:

Безруков о современом театре Марина Александрова © ИА REGNUM

«Мне вот например не нравится, когда в детском спектакле начинают немножко осовременивать классические произведения для детей. И так хорошо, сказка всем известна с детства, но нет — вот тут осовременим, тут современное слово вставим. Мне это не очень нравится, а детям — наоборот. Они от такого были в восторге, им, как сейчас говорят, «зашло»… Что мне очень понравилось, что многие дети, оценивая спектакиь, говорили, что им нравится, что в спектакле есть яркая идея, глобальная идея — например, о добре и зле. Это дети, и вдруг они очень ясно мыслят, им важна идейность!»

Руководитель фестиваля сформулировал свой подход к оценке спектаклей для детей:

«Важно, насколько заразительно артисты работают на сцене. Актерское ремесло никто не снял со счетов. Его Величество Актер на сцене главный, несмотря на обилие спецэффектов, которые никогда не заменят актерскую игру. Это нужно просто сочетать — мы же люди современные. 3Д-анимация на сцене, различные проекционные экраны, сеточка, на которую проецируется голограмма — ради Бога если есть деньги, если можно все это построить, чтобы живой актер общался с голограммой — пожалуйста, если это по делу, если это не просто развлечение.

А вот чего в детском спектакле не должно быть, так это провокационности. Есть провокация, которую допускает художник, потому что считает, что, заявляя о себе громко, он таким образом выиграет. Нехорошо, когда это делают в детском театре. Ладно, взрослые сами разберутся, если что, они просто не пойдут на такой спектакль, и все, несмотря на то, что провокационные и кричащие спектакли получают множество премий и наград. А в детском спектакле не надо провокаций. Тут есть определенные особенности, есть детская психика. Не нужно говорить о сексе, нужно говорить о любви, об этих ценностях. Все мы художники, все мы за свободу творчества, но тут есть тонкая грань: я эпатирую, я заявляю о себе — или я за искусство. Должен быть внутренний ценз»

II Большой детский фестиваль завершился. Хочется пожелать, чтобы это начинание развивалось и дальше. Как ни банально, но дети — о действительно будущее нашей страны, и какими их сформируем мы, взрослые, в том числе и посредством театра и кино, такой и будет наша Россия.

Читайте развитие сюжета: В Санкт-Петербурге завершил свою работу VIII международный культурный форум