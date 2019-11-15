Мурманск, , 19:43 — REGNUM 15 ноября в главном здании Мурманского областного художественного музея открылась выставка «Край, где смыкаются небо с землей…». Как отмечают организаторы, в конце XX века стремление приобрести новый художественный опыт подвинул мурманских художников к участию в творческих экспедициях на территории Кольского полуострова и за ее пределами. В 1978 году заслуженный художник России Арви Хуттунен возглавил творческую группу мурманских художников «Арктика». Участники творческой группы прошли на судах семь морей Арктического бассейна — от Мурманска до бухты Провидения, а также совершили несколько переходов по трассе Северного морского пути. Посетители увидят живописные и графические полотна, а также декоративно-прикладное искусство из собрания музея.