Майами, США, , 19:37 — REGNUM Кубино-американская певица Камила Кабельо объявила дату выхода второго сольного альбома, который получил название «Romance». Релиз пластинки состоится 6 декабря 2019 года.

«Мне хотелось, чтобы этот альбом звучал, как влюбленность, это довольно сложно, но я постаралась вложить в него всю себя», — поделилась 22-летняя исполнительница.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в новую пластинку помимо новых, пока не представленных, треков, войдут и ранее вышедшие хиты исполнительницы, такие как «Shameless», «Liar» и «Easy».

В 2020 году певица отправится с туром в поддержку своего альбома по городам Северной Америки.