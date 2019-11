Санта-Моника, США, , 19:27 — REGNUM 22 ноября американский джазовый лейбл Verve Forecast выпустит новый сборник, который будет посвящен еврейскому празднику Ханука. Новый альбом получил название «Hanukkah+» и выйдет ровно за месяц до начала праздника.

В пластинку войдут песни и кавер-версии знаменитых композиций от Джека Блэка, Адама Грина, Flaming Lips, Yo La Tengo. Кроме того, группа Haim записала собственный кавер на знаменитую песню Леонарда Коэна «If It Be Your Will».

По информации российского новостного агентства InterMedia, альбом был спродюсирован Рэндаллом Постером. Главными вдохновителями проекта стала американская инди-рок-группа Yo La Tengo, которая ежегодно устраивает праздничные концерты на Хануку.

Примечательно, что участники этого коллектива не являются евреями и сами не придают празднику особого значения.